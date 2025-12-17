Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:23

Онищенко допустил причастность ЦРУ к появлению супербактерии на Украине

Онищенко: обнаруженные у ВСУ супербактерии не могли появиться на Украине

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: NEWS.ru
Устойчивые к антибиотикам супербактерии, выявленные у украинских солдат, не могли появиться на Украине, сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По словам эксперта, которые приводит корреспондент NEWS.ru, создать опасный патоген вполне могли и западные страны.

Эта группа бактерий известна давно. <…> Она может передаваться воздушно-капельным путем. <…> Этот тип бактерий сопровождал и «Бурю в пустыне». Одним из факторов рисков является скоропостижная операция. Человек ехал на машине, случилось ранение, авария, кости собрать, кровь остановить. И вот тут эти бактерии начинают активничать, — пояснил спикер.

По словам Онищенко, украинская сторона не думает о профессиональном оказании помощи своим военнослужащим. Эксперт допустил, что штамм мог появиться и искусственным путем.

Помните, когда мы обсуждали с вами сибирскую язву, когда американцы применили боевую рецептуру сибиркой язвы <…>, так вот этот штамм был изготовлен в 53-м году, его выращивали, используя все виды антибиотиков, которые были. В данном случае примерно об этом же идет речь в заключении моих коллег. На Украине этот штамм не мог появиться. <…> Несколько раз в прессу попадали сообщения о том, что там какие-то испытания проводят на армейских контингентах ВСУ. Я здесь и не исключаю этот вариант, — высказался академик.

По словам Онищенко, также есть основания полагать, что к созданию биологического оружия приложило руку американское ЦРУ. Он отметил, что у немцев не хватило бы ума создать такой штамм, а британцы — слишком хитрые.

Такую логику они (США. — NEWS.ru) уже демонстрировали, применив ядерное оружие. Появится ли он у нас? Исключить нельзя, — заключил Онищенко.

Ранее генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер, сославшись на исследование Сумского государственного университета, сообщил, что супербактерии, обнаруженные у украинских солдат, создают угрозу для европейских систем здравоохранения. Как отметил эксперт, 85% инфекций у раненых украинских военных устойчивы к большинству антибиотиков.

