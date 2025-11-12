Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:39

На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине

AMR Action Fund: найденные у бойцов на Украине бактерии угрожают безопасности ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Устойчивые к антибиотикам супербактерии, выявленные у украинских солдат, создают угрозу для европейских систем здравоохранения, заявил генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер, сославшись на исследование Сумского государственного университета. По его словам, с начала боевых действий на Украине они досаждали раненным на фронте солдатам и мирным жителям. Статья опубликована на портале Innovation News Network.

Сейчас, спустя почти четыре года, <...> ситуация стремительно ухудшается, — сказал он.

Как отметил эксперт, исследование показало, что 85% инфекций у раненых украинских военных устойчивы к большинству антибиотиков. Наиболее распространенной стала бактерия Acinetobacter baumannii, которую ВОЗ считает критической угрозой. Скиннер предупредил, что эти инфекции уже приводят к смертям на Украине и могут распространиться в Европе, и потребовал многомиллиардных инвестиций в разработку новых антибиотиков.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины произошла вспышка газовой гангрены — опасной инфекции, приводящей к летальному исходу в 100% случаев при отсутствии своевременного лечения. Медики связывают это с затяжным характером боевых действий и проблемами с оперативной эвакуацией раненых с поля боя.

бактерии
Украина
бойцы
антибиотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила
Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой
Сырский приедет в Россию? Дадут ли ему увидеть отца перед смертью
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.