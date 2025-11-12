На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине

Устойчивые к антибиотикам супербактерии, выявленные у украинских солдат, создают угрозу для европейских систем здравоохранения, заявил генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер, сославшись на исследование Сумского государственного университета. По его словам, с начала боевых действий на Украине они досаждали раненным на фронте солдатам и мирным жителям. Статья опубликована на портале Innovation News Network.

Сейчас, спустя почти четыре года, <...> ситуация стремительно ухудшается, — сказал он.

Как отметил эксперт, исследование показало, что 85% инфекций у раненых украинских военных устойчивы к большинству антибиотиков. Наиболее распространенной стала бактерия Acinetobacter baumannii, которую ВОЗ считает критической угрозой. Скиннер предупредил, что эти инфекции уже приводят к смертям на Украине и могут распространиться в Европе, и потребовал многомиллиардных инвестиций в разработку новых антибиотиков.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины произошла вспышка газовой гангрены — опасной инфекции, приводящей к летальному исходу в 100% случаев при отсутствии своевременного лечения. Медики связывают это с затяжным характером боевых действий и проблемами с оперативной эвакуацией раненых с поля боя.