12 декабря 2025 в 14:18

Песков сообщил об ожиданиях Турции от Росатома

Песков: Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС «Аккую»

Анкара ждет ввода в эксплуатацию атомной электростанции «Аккую», которую строит госкорпорация «Росатом», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, у российской компании стоит множество больших энергопроектов на повестке дня.

Очень много крупных проектов на повестке дня. В первую очередь это, конечно, продолжение строительства «Аккую». Турецкая сторона ждет своевременного ввода в эксплуатацию станции, — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что совместное предприятие Росатома и эмиратской компании DP World готовится к инвестиционному решению по строительству контейнерной линии для евро-азиатского транзита Севморпути. Интерес к СМП был обусловлен его исключительной эффективностью: он на 40% короче традиционного маршрута через Суэцкий канал, отмечалось в СМИ.

До этого гендиректор компании Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация «Росатом» достигла договоренностей с индийскими партнерами о расширении сотрудничества в атомной энергетике. Стороны согласовали меморандум, который предусматривает строительство дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях.

