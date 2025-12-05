ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:56

В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией

Лихачев: Росатом согласовал с Индией план по строительству новых блоков АЭС

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госкорпорация «Росатом» достигла договоренностей с индийскими партнерами о расширении сотрудничества в атомной энергетике, сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев в эфире Первого канала. Стороны согласовали меморандум, который предусматривает строительство дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях.

Мы согласовали с индийской стороной меморандум о строительстве новых атомных энергоблоков, — отметил Лихачев.

Ранее глава Росатома заявил, что Россия рассматривает возможность международного сотрудничества по использованию электроэнергии Запорожской АЭС. По его словам, правительство страны не исключает взаимодействия с мировым сообществом и в вопросе энергии с Украины.

До этого посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что подготовительные работы на строительной площадке новой АЭС «Пакш-2» в республике почти завершены. По его словам, возведение атомной станции перейдет в активную фазу в феврале 2026 года после заливки «первого бетона», после чего она будет официально считаться строящейся.

