24 ноября 2025 в 09:17

В Венгрии раскрыли, как продвигается строительство АЭС «Пакш-2»

Посол Станиславов: подготовку к строительству АЭС в Венгрии почти завершили

Фото: TIBOR ILLYES/EPA/TASS
Подготовительные работы на строительной площадке новой АЭС «Пакш-2» в Венгрии почти завершены, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов. По его словам, которые приводит РИА Новости, возведение атомной станции перейдет в активную фазу в феврале 2026 года после заливки «первого бетона».

Сейчас на стройплощадке практически завершены подготовительные земельные работы, ожидается разрешение Венгерского национального агентства по атомной энергии на проведение бетонных работ. По последней информации, они могут начаться в феврале следующего года, после чего АЭС «Пакш-2» будет официально считаться строящейся станцией, — рассказал Станиславов.

Посол отметил, что, несмотря на участие в проекте подрядчиков из Германии и Франции, Россия готова самостоятельно обеспечить строительство АЭС. Он подчеркнул, что 99% оборудования для атомных станций в РФ производится отечественной промышленностью.

Ранее Станиславов сообщал, что решение Суда Евросоюза по проекту строительства АЭС «Пакш-2» не сможет оказать влияния на дальнейшую работу госкорпорации «Росатом» в стране. Так он прокомментировал вердикт Суда ЕС, который отменил ранее выданное разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства двух ядерных реакторов компанией Nizhny Novgorod Engineering.

