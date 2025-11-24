Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025

Решение суда ЕС не помешало работе «Росатома» в Венгрии

Посол Станиславов: решение суда ЕС не помешает «Росатому» строить АЭС в Венгрии

Решение суда Евросоюза по проекту строительства АЭС «Пакш-2» не сможет оказать влияния на дальнейшую работу госкорпорации «Росатом» в стране, объяснил РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Заявление последовало после вердикта суда ЕС, он отменил ранее выданное разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства двух ядерных реакторов компанией Nizhny Novgorod Engineering.

Венгерские власти, в свою очередь, заявили, что строительство может продолжаться по текущему графику. Станиславов подчеркнул, что «Росатом» не был стороной судебного разбирательства, поэтому его работа не зависит от этого вердикта. По его словам, для успешной реализации проекта «первостепенно важна позиция наших венгерских партнеров», которая остается неизменной, а не решения европейских судов.

Не стану преувеличивать и говорить, что санкционные ограничения [со стороны США] никоим образом не препятствовали операционным процессам, связанным с финансированием стройки. Препятствовали, но не столь ощутимо, как может показаться стороннему наблюдателю, — отметил посол.

В результате санкций заливка «первого бетона» для пятого блока АЭС была перенесена с марта 2025 года на 2026 год. Однако после власти Венгрии заявили, что американские санкции с проекта полностью сняты.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в официальном письме. Он отказался предоставить Украине дополнительную финансовую помощь на сумму в €135 млрд. Политик также озвучил встречные предложения по этому поводу.

