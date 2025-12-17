Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве

«Выдержать шквал обсуждений сложно»: адвокат о закрытости Полины Лурье Адвокат Вербицкая объяснила закрытость Лурье нападками на нее в начале скандала

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье решила закрыться и дистанцироваться, так как в самом начале истории подверглась нападкам, поделилась мнением с NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она добавила, что выбор Лурье решать проблему исключительно в правовом поле оказался верным.

Единственной правильной стратегией защиты было замкнуться и разрешать эту ситуацию исключительно в юридическом поле, что она и сделала. И стратегия имела успех. Она довольно молодая женщина, и выдержать шквал нелицеприятных обсуждений внешности, личной жизни и всего — это очень сложно и страшно, тем более для человека, ранее со СМИ, с телеканалами не встречавшегося, — сказала Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат подчеркнула, что в самом начале истории, когда только стало известно, что Долину обманули мошенники, о Лурье писали и говорили в негативном ключе, она подверглась нападкам, ее связывали с мошенниками.

Первоначально Лурье обсуждали очень нелицеприятно, возникали вопросы, откуда у нее возможности купить столь дорогую квартиру, ставилась под сомнение ее добросовестность. Периодически говорили, что, вероятно, она подставная, состоит в связях с мошенниками, обсуждались ее родственники, — напомнила адвокат.

Он подчеркнула, что любой человек имеет право на приватность, непубличность, но при этом Лурье пришла в Верховный суд, не побоялась оказаться под прицелами десятков камер.

Это было тяжело, было видно на трансляции, что у нее руки тряслись, — отметила адвокат.

Ранее продюсер и медиаэксперт Павел Рудченко сказал, что Лурье планирует принять участие в ток-шоу, так как ее история вызвала широкий интерес со стороны общества. По его мнению, она намерена дать публичный ответ народной артистке Ларисе Долиной.