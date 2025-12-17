Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:02

«Выдержать шквал обсуждений сложно»: адвокат о закрытости Полины Лурье

Адвокат Вербицкая объяснила закрытость Лурье нападками на нее в начале скандала

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье решила закрыться и дистанцироваться, так как в самом начале истории подверглась нападкам, поделилась мнением с NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она добавила, что выбор Лурье решать проблему исключительно в правовом поле оказался верным.

Единственной правильной стратегией защиты было замкнуться и разрешать эту ситуацию исключительно в юридическом поле, что она и сделала. И стратегия имела успех. Она довольно молодая женщина, и выдержать шквал нелицеприятных обсуждений внешности, личной жизни и всего — это очень сложно и страшно, тем более для человека, ранее со СМИ, с телеканалами не встречавшегося, — сказала Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат подчеркнула, что в самом начале истории, когда только стало известно, что Долину обманули мошенники, о Лурье писали и говорили в негативном ключе, она подверглась нападкам, ее связывали с мошенниками.

Первоначально Лурье обсуждали очень нелицеприятно, возникали вопросы, откуда у нее возможности купить столь дорогую квартиру, ставилась под сомнение ее добросовестность. Периодически говорили, что, вероятно, она подставная, состоит в связях с мошенниками, обсуждались ее родственники, — напомнила адвокат.

Он подчеркнула, что любой человек имеет право на приватность, непубличность, но при этом Лурье пришла в Верховный суд, не побоялась оказаться под прицелами десятков камер.

Это было тяжело, было видно на трансляции, что у нее руки тряслись, — отметила адвокат.

Ранее продюсер и медиаэксперт Павел Рудченко сказал, что Лурье планирует принять участие в ток-шоу, так как ее история вызвала широкий интерес со стороны общества. По его мнению, она намерена дать публичный ответ народной артистке Ларисе Долиной.

Читайте также
Многие поживились: юрист Соловьев о деле Долиной — Лурье, бабушках-скамерах
Недвижимость
Многие поживились: юрист Соловьев о деле Долиной — Лурье, бабушках-скамерах
Долину приютит Киркоров? Как артисты отреагировали на решение ВС о квартире
Шоу-бизнес
Долину приютит Киркоров? Как артисты отреагировали на решение ВС о квартире
«Долбать женщину, издеваться — нельзя»: директор Долиной о ее молчании
Шоу-бизнес
«Долбать женщину, издеваться — нельзя»: директор Долиной о ее молчании
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Кино
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Вдову Караченцова обозвали старушкой. Что за скандал, реакция Поргиной
Шоу-бизнес
Вдову Караченцова обозвали старушкой. Что за скандал, реакция Поргиной
Лариса Долина
квартира
пусть говорят
покупатели
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер
«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.