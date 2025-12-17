Новый год-2026
Насильственный инцест и убийство: россиянка требует наказать убийцу дочери

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
19 июня в городе Тихорецке Краснодарского края пропала 16-летняя девочка. Ее труп нашли спустя два дня, а в убийстве заподозрили родственника. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Мама пришла в отдел полиции

С заявлением о пропаже 19 июня в полицию обратилась мать девочки Людмила Наумова. Женщина рассказала, что дочка не собиралась куда-либо уезжать из дома, конфликтов в семье не было.

К поискам несовершеннолетней подключились правоохранители, экстренные службы и поисковые отряды, а в следственном отделе СКР по Тихорецкому району возбудили уголовное дело об убийстве, как это положено при исчезновении человека.

Очевидцы рассказывали, что студентка пропала во второй половине дня, в районе станицы Фастовецкой, поселков Братского или Мирного.

Дядя привел к трупу

Оперативникам удалось установить причастность к пропаже студентки ее 41-летнего дяди — Андрея Горлякова. 21 июня его задержали в статусе подозреваемого, пишет Telegram-канал «Антикоэны. Громкие уголовные дела».

На допросе мужчина пояснил, что вечером 19 июня он посадил племянницу к себе в машину. Вместе они должны были поехать из Тихорецка в поселок Братский. По пути между родственниками вспыхнул конфликт: племянница начала критиковать дядю за его образ жизни и финансовую несостоятельность.

Разозлившись, мужчина свернул с трассы, связал девушке руки хомутами, изнасиловал и задушил. Тело девушки Горляков спрятал в лесополосе неподалеку от хутора Ленинское Возрождение, забросав его ветками.

Чтобы отвести от себя подозрения, он активно участвовал в поиске племянницы, но вскоре был разоблачен и сам же вывел следователей на место, где спрятал труп.

По версии следствия, после содеянного Андрей поехал на праздник в поселок Братский, куда направлялся с родственницей изначально. Когда у него спросили, где племянница, Горляков заверил, что высадил девушку в Фастовецкой, как она сама попросила.

Мать жалуется Бастрыкину

Допрошенные родственники девушки пояснили, что во время застолья Андрей много пил и был не в себе. Они же отмечали, что ранее Горляков уже отбывал наказание в местах лишения свободы, а пребывание в несвободе сильно испортило его характер.

С 25 июня мужчина находится в СИЗО. К статье об убийстве ему добавлены составы об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Но матери погибшей студентки не нравится, как продвигается следствие. Она обратилась с жалобой в приемную председателя СКР.

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В июне текущего года тело девушки обнаружено в лесном массиве. Несмотря на то, что личность фигуранта, совершившего преступление, установлена, до настоящего времени к ответственности он не привлечен», — говорится в сообщении информационного центра СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторно предоставить ему доклад о ходе расследования.

