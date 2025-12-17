Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет

Эксгибиционист-педофил предстал перед судом в Краснодарском крае. NEWS.ru рассказывает, как растлитель кошмарил подростков и какое наказание получил за свои действия.

Гулял в роще

В середине марта полиция Краснодара сообщила о начале проверки по инциденту в парке Чистяковской рощи. В ведомстве рассказали, что 47-летний мужчина, представившийся Антоном, приставал к 12-летним девочкам.

Мужчина сначала просто шел за школьницами, а после обратил на себя внимание тем, что обнажил гениталии. После он попросил испуганных девочек подойти поближе, рассказывало издание «Утренний юг».

Эксгибиционист был за металлическим забором и одна из школьниц, понимая, что находится в безопасности, успела сфотографировать его.

Судили по двум статьям

Вместе с родителями девочки отправились в отделение полиции и написали заявление. Мужчину быстро вычислили и задержали.

Разбирательство шло на протяжении девяти месяцев. Эксгибиционисту инкриминировали статьи об иных действиях сексуального характера и развратных действиях сексуального характера.

«Из приговора суда следует, что 15 марта 2025 года в дневное время подсудимый, находясь на территории парка „Чистяковская роща“, увидел двух девочек, в отношении которых совершил преступление сексуального характера. Испугавшись, одна из девочек убежала, а в отношении второй подсудимый совершил еще одно преступление», — рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме, поскольку разбирательство связано с половой неприкосновенностью пострадавших, которые к тому же несовершеннолетние.

Чертова дюжина

В итоге суд признал мужчину виновным по обеим статьям, назначив наказание в виде 13 лет лишения свободы. При этом максимальное наказание по этой статье могло составлять 20 лет заключения.

«Судом подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. После отбытия основного наказания в виде лишения свободы, осужденному назначено дополнительное в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев», — рассказали в суде.

