08 декабря 2025 в 18:51

Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения

Компания-оператор АЭС «Фукусима-1» проверит свои объекты после землетрясения

Фото: Global Look Press
Оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» компания TEPCO проводит проверку своих энергетических объектов на предмет возможных повреждений после землетрясения, сообщила пресс-служба предприятия. Магнитуда недавних подземных толчков составила 7,6.

Аналогичные проверки начали и другие японские энергетические компании, включая те, которые управляют атомными станциями. На данный момент сообщений о каких-либо нештатных ситуациях на атомных или иных энергетических объектах не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в понедельник, 8 декабря, на севере Японии. Как сообщило Метеорологическое управление страны, эпицентр находился в префектуре Аомори. Власти объявили угрозу цунами. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого поступала информация, что в случае землетрясения магнитудой 7,3 в районе Токио в течение следующих десяти лет количество погибших может достичь 18 тыс. человек, а экономический ущерб — $535 млрд.

Также сообщалось, что после землетрясения к восточному и северо-восточному побережью Японии направлялось цунами высотой около трех метров. Наибольшую опасность волны представляют для прибрежных зон префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться на возвышенные участки.

