ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:26

Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии в понедельник, 8 декабря, сообщили в Метеорологическом управлении страны. Власти объявили угрозу возникновения цунами.

Происшествие зафиксировали в префектуре Аоморина. Пока власти не сообщили о количестве жертв, пострадавших и разрушений.

Ранее сообщалось, что до 18 тыс. человек могут погибнуть при землетрясении у Токио. При этом экономический ущерб составит $535 млрд (41 трлн рублей). Речь идет о возможном землетрясении магнитудой 7,3, которое может произойти в ближайшие 10 лет.

До этого землетрясение произошло в Северо-Курильске. В результате подземных толчков местная больница получила повреждения. В частности, в здании произошел прорыв отопительной трубы. Прокуратура взяла под контроль ход устранения последствий повреждений в медицинском учреждении, а глава ведомства совершил объезд по территории Северо-Курильска.

Кроме того в американском штате Гавайи вулкан Килауэа изверг фонтан лавы высотой около 370 метров. При этом фонтаны выбросили три кратера вулкана. Специалисты назвали это «чрезвычайно редким явлением».

Япония
землетрясения
цунами
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего сына отправили в СИЗО
«Не солнечный зайчик»: директор Долиной о ее хейте после «Пусть говорят»
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.