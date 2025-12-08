Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии в понедельник, 8 декабря, сообщили в Метеорологическом управлении страны. Власти объявили угрозу возникновения цунами.

Происшествие зафиксировали в префектуре Аоморина. Пока власти не сообщили о количестве жертв, пострадавших и разрушений.

Ранее сообщалось, что до 18 тыс. человек могут погибнуть при землетрясении у Токио. При этом экономический ущерб составит $535 млрд (41 трлн рублей). Речь идет о возможном землетрясении магнитудой 7,3, которое может произойти в ближайшие 10 лет.

До этого землетрясение произошло в Северо-Курильске. В результате подземных толчков местная больница получила повреждения. В частности, в здании произошел прорыв отопительной трубы. Прокуратура взяла под контроль ход устранения последствий повреждений в медицинском учреждении, а глава ведомства совершил объезд по территории Северо-Курильска.

Кроме того в американском штате Гавайи вулкан Килауэа изверг фонтан лавы высотой около 370 метров. При этом фонтаны выбросили три кратера вулкана. Специалисты назвали это «чрезвычайно редким явлением».