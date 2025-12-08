Появились кадры больницы Северо-Курильска после землетрясения

Землетрясение произошло в Северо-Курильске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. В результате подземных толчков местная больница получила повреждения. В частности, в здании произошел прорыв отопительной трубы.

В Северо-Курильске произошло землетрясение. Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы, — говорится в сообщении.

К больнице уже направился прокурор района. Он также совершил объезд по территории Северо-Курильска. В настоящее время прокуратура контролирует ход устранения последствий повреждений в медицинском учреждении.

Ранее в американском штате Гавайи вулкан Килауэа изверг фонтан лавы высотой около 370 метров. При этом фонтаны выбросили три кратера вулкана. Специалисты назвали это «чрезвычайно редким явлением».

До этого мощное землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали на Аляске. Эпицентр сейсмического события был примерно в 90 километрах к северу от города Якутат. Уточняется, что подземные толчки произошли на глубине около 10 километров.