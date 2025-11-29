Землетрясение зафиксировали у побережья Северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у побережья Северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземный толчок силой два балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в 14:34 (6:34 мск. — News.ru) 29 ноября. Его эпицентр располагался в 209 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 56 километров, — отметила она.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра составила 10 километров. Подземные толчки были зафиксированы около 05:37 утра по местному времени (20:37 мск).

Также землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Мексики. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. По данным EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 105 км от города Гуаймас с населением 113 тыс. человек. Данные о пострадавших и разрушениях не приводились.