17 декабря 2025 в 17:09

Ученый спрогнозировал землетрясения на юге России

Физик Вольвач: толчки у берегов Крыма могут повториться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Несколько слабых подземных толчков, зафиксированных с 12 по 14 декабря в районе шельфа юго-западнее Севастополя, не угрожают жителям побережья, рассказал заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач. В беседе с ТАСС он не исключил повторных толчков.

Повторные слабые толчки возможны, однако их магнитуда, как правило, не превышает 3. Анализ текущей сейсмической обстановки показывает, что в ближайшее время ожидать сильных землетрясений не приходится, — отметил Вольвач.

Он пояснил, что такие толчки не представляют угрозы для населения. Ученый добавил, что современные методы мониторинга позволяют анализировать текущую сейсмическую обстановку, однако долгосрочные прогнозы пока невозможны.

Землетрясения в акватории Черного моря у берегов Севастополя были магнитудой 3,2 и 3,5. На побережье интенсивность подземных толчков достигала 4–4,5 балла.

До этого вулкан Килауэа в американском штате Гавайи изверг фонтан лавы. Высота фонтана в районе южного кратера составила 370 метров, а северного — 150 метров. В регионе введен «оранжевый» уровень опасности.

