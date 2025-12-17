Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 21:03

В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

Депутат Свищев: круглый стол с участием Долиной состоится после периода тишины

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Круглый стол, посвященный проблемам сделок со вторичным жильем, с участием артистки Ларисы Долиной перенесли на более поздний срок, сообщил ТАСС депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. По его словам, встреча, назначенная на 17 декабря, состоится после периода тишины.

Мы приняли решение перенести круглый стол на более поздний срок, так как уверены, что всем сторонам необходим режим тишины после вчерашнего решения Верховного суда. Безусловно, члены рабочей группы удовлетворены справедливым решением, — подчеркнул парламентарий.

16 декабря Верховный суд России отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Суд подтвердил право собственности покупательницы Полины Лурье на жилье, а дело о выселении артистки отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом Верховный суд разрешил Долиной оставаться в квартире до принятия решения второй инстанцией.

До этого директор Долиной Сергей Пудовкин отказался комментировать реакцию певицы на решение Верховного суда. Он заявил, что у него нет никаких ответов для прессы на эту тему, и предложил говорить о новых концертах, творчестве и проектах артистки.

Лариса Долина
Госдума
Дмитрий Свищев
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С честью»: Медведев озвучил ожидания России от 2026 года
ПВО отразила массированную атаку ВСУ над Севастополем
В Госдуме спрогнозировали переизбыток врачей через 10 лет
«Сложно обманывать»: детали шоу «Тайный миллионер», что сказала Диброва
В США признали, что Украина оказалась на грани банкротства
В Британии признали, что гарантии для Украины невозможны без согласия РФ
Пьяный дебошир разбил посуду в кафе и познакомился с росгвардейцами
Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж
Подрыв на освобожденной территории ДНР привел к гибели сотрудницы МВД
Мальчик установил мировой рекорд по рыбной ловле
«Растопчет всех»: экс-жена Товстика оставила грозное послание
Вернувшийся из НХЛ вратарь сравнил жизнь в США и России
«Еле говорю»: Лещенко раскрыл правду о состоянии здоровья
Закон о тишине в Курской области и Курске: новые правила в конце 2025 года
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.