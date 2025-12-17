В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной Депутат Свищев: круглый стол с участием Долиной состоится после периода тишины

Круглый стол, посвященный проблемам сделок со вторичным жильем, с участием артистки Ларисы Долиной перенесли на более поздний срок, сообщил ТАСС депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. По его словам, встреча, назначенная на 17 декабря, состоится после периода тишины.

Мы приняли решение перенести круглый стол на более поздний срок, так как уверены, что всем сторонам необходим режим тишины после вчерашнего решения Верховного суда. Безусловно, члены рабочей группы удовлетворены справедливым решением, — подчеркнул парламентарий.

16 декабря Верховный суд России отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Суд подтвердил право собственности покупательницы Полины Лурье на жилье, а дело о выселении артистки отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом Верховный суд разрешил Долиной оставаться в квартире до принятия решения второй инстанцией.

До этого директор Долиной Сергей Пудовкин отказался комментировать реакцию певицы на решение Верховного суда. Он заявил, что у него нет никаких ответов для прессы на эту тему, и предложил говорить о новых концертах, творчестве и проектах артистки.