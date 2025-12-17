Мерца назвали сумасшедшим из-за идеи противостоять России

Канцлер Германии Фридрих Мерц «совсем сошел с ума», допустив возможность участия войск западных стран в боевых действиях против российской армии на Украине, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в соцсети X. Политик назвала заявление канцлера безответственной болтовней, которая подрывает мирные переговоры и фактически превращает ФРГ в сторону конфликта.

Фридрих Мерц совсем сошел с ума. Он уже видит бундесвер на Украине участвующим в боевых действиях против России. Его безответственная болтовня подрывает мирные переговоры и делает Германию стороной [конфликта]. Пора образумиться, — написала она.

Ранее издание Politico отметило, что Мерц переусердствовал, когда попытался установить лидерство Германии в Евросоюзе. По мнению аналитиков, стремление канцлера сопряжено с высокими политическими рисками. Не исключено, что он может оказаться в неловком положении из-за Украины. Если Мерц возьмет на себя роль главного проводника в плане по предоставлению кредита Киеву за счет России, а идея не будет реализована, у политика будут серьезные проблемы.