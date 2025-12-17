Фон дер Ляйен признала вес Китая и упадок Европы в глобальной экономике Фон дер Ляйен: доля Европы в глобальном ВВП сократилась с 25% до 14%

Доля Европы в глобальном ВВП сократилась с 25% в 1990 году до 14% сегодня, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Выступая перед депутатами Европарламента, она подчеркнула, что полностью аналогичная тенденция наблюдается и в США, в то время как Китай демонстрирует рост, передает РИА Новости.

Таким образом, это не история экономики по одну или другую сторону Атлантики. Это история сдвига в мировой экономике. Именно поэтому Соединенные Штаты уже некоторое время ясно заявляют о смене своих стратегических интересов и приоритетов по мере роста Китая, — сказала она.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что многие страны Евросоюза рискуют столкнуться с финансовым коллапсом в случае конфискации замороженных российских активов. По его словам, понимание этого факта приводит к увеличению числа государств, решивших отказаться от данной инициативы.

Ранее Росстат сообщил, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%.