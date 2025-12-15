В Госдуме предрекли Европе финансовый апокалипсис при изъятии активов РФ

Многие страны Евросоюза рискуют столкнуться с финансовым коллапсом в случае конфискации замороженных российских активов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, понимание этого факта приводит к увеличению числа государств, решивших отказаться от данной инициативы.

Сейчас еще страны в большом количестве будут присоединяться [к тем, кто выступает против конфискации активов РФ]. Потом останется всего лишь несколько государств, которые будут за, но это грозит серьезными последствиями для всех, кто хранит у себя деньги так называемого Глобального Юга. Это подрывает основу всей финансовой системы мира. Есть страны, бюджет и ВВП которых зависят от финансовой системы, поэтому если они начнут сыпаться, то произойдет коллапс. Поэтому они все прекрасно понимают, — пояснил Чепа.

Ранее сообщалось, что количество стран ЕС, возражающих против инициативы ЕК по изъятию активов России, увеличилось до семи. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые с самого начала были против этого плана, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.