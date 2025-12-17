Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина

Прямая линия президента России Владимира Путина — одно из самых ожидаемых событий года, сказал в беседе с NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, за мероприятием пристально следят как внутри РФ, так и за рубежом.

Регионы внимательно следят за тем, что прозвучит относительно их проблем: будь то ремонт школы, водопровод или дорога. Это своего рода «игра», в которой каждый регион надеется на свое «число». Западные СМИ проявляют повышенный интерес к прямой линии, осознавая ключевую роль президента РФ как во внешней, так и во внутренней политике страны, — объяснил эксперт.

Он также обратил внимание, что европейские политики в отличие от российских избегают прямого общения с народом.

Европейский политик в первую очередь является представителем своей партии и встречается со своими сторонниками, а не со всеми гражданами. Он поддерживает партийных членов, своих избирателей, и его задача — представлять интересы именно этой группы, а не всего населения страны, — добавил Солонников.

Ранее в Кремле сообщили, что организаторы программы «Итоги года с Владимиром Путиным» получили от российских граждан более 1,6 млн вопросов для президента. Наибольшее количество обращений поступило по телефону (702 тыс. штук) и через мессенджер MAX (327 тыс. штук).