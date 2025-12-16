Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным Кремль: на прямую линию с Путиным прислали более 1,6 млн вопросов

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 1,6 млн обращений, сообщила пресс-служба Кремля. Наибольшее количество вопросов поступило по телефону (702 тыс. штук) и через мессенджер MAX (327 тыс. штук).

«Итоги года с Владимиром Путиным»: поступило более 1,6 млн вопросов, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России в настоящее время занят изучением обращений граждан, поступивших на прямую линию, а также анализом данных от профильных ведомств. По его словам, их очень много, обработка ведется практически в реальном времени, а Кремль активно ведет подготовку к этому мероприятию.

Кроме того, доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что прямая линия с Путиным в 2025 году может продолжаться до пяти часов. По его оценке, данная программа вызовет интерес у многомиллионной аудитории в стране.

Также пресс-служба Кремля сообщила, что сбор вопросов для прямой линии начался 4 декабря в 15:00 по московскому времени. Данная кампания будет продолжаться до начала эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря.