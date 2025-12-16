Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 1,6 млн обращений, сообщила пресс-служба Кремля. Наибольшее количество вопросов поступило по телефону (702 тыс. штук) и через мессенджер MAX (327 тыс. штук).
«Итоги года с Владимиром Путиным»: поступило более 1,6 млн вопросов, — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России в настоящее время занят изучением обращений граждан, поступивших на прямую линию, а также анализом данных от профильных ведомств. По его словам, их очень много, обработка ведется практически в реальном времени, а Кремль активно ведет подготовку к этому мероприятию.
Кроме того, доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что прямая линия с Путиным в 2025 году может продолжаться до пяти часов. По его оценке, данная программа вызовет интерес у многомиллионной аудитории в стране.
Также пресс-служба Кремля сообщила, что сбор вопросов для прямой линии начался 4 декабря в 15:00 по московскому времени. Данная кампания будет продолжаться до начала эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря.