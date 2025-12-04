Раскрыты сроки приема вопросов на прямую линию с Путиным Вопросы на прямую линию с Путиным будут приниматься с 4 по 19 декабря

Прием вопросов на прямую линию президента РФ Владимира Путина стартует в 15:00 мск 4 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Кампания продлится вплоть до выхода российского лидера в эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря.

Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря, — говорится в анонсе.

Россияне смогут задать свой вопрос президенту по телефону, СМС и ММС, а также через специальное мобильное приложение и соцсети. Для этих целей также создан чат-бот в мессенджере MAX.

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря в 12:00. Глава государства в прямом эфире подведет итоги года и даст ответы на вопросы россиян и прессы.

Ранее глава государства на всероссийской акции «Елка желаний» выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями. Пятилетний Тимур из ХМАО в своем письме попросил главу государства исполнить мечту — побывать сотрудником ДПС. В свою очередь девятилетняя Тамара мечтает встретиться с космонавтами Роскосмоса, а семилетний Игорь — отправиться в Калининград, чтобы увидеть заповедник «Музей Мирового океана».