03 декабря 2025 в 15:26

«О, Господи»: Путин услышал самое неожиданное желание ребенка на Новый год

Путин пообещал пятилетнему Тимуру из ХМАО исполнить мечту стать инспектором ДПС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на всероссийской акции «Елка желаний» выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, сообщила пресс-служба Кремля. Пятилетний Тимур из ХМАО в своем письме попросил главу государства исполнить мечту — побывать сотрудником ДПС.

О, Господи. Несложное желание. Надеюсь, будет вести себя одинаково вежливо со всеми участниками [дорожного] движения, — сказал Путин, прочитав открытку.

Девятилетняя Тамара мечтает встретиться с космонавтами «Роскосмоса». Путин пообещал устроить это, заметив, что самим космонавтам будет приятно. Третье желание принадлежало семилетнему Игорю — мальчик попросил поездку в Калининград, чтобы увидеть заповедник «Музей Мирового океана».

Ранее Путин отметил, что молодые люди не должны откладывать рождение детей на потом. Президент подчеркнул, что отцовство и материнство является счастьем. Он также указал на важность помогать молодежи и с ней проходить через этот период жизни.

Глава государства до этого заявил, что почти 94% детей в России систематически занимаются спортом. При этом он подчеркнул, что главное, чего не покажет статистика, — это результат таких занятий, который положительно сказывается на здоровье ребенка, его учебе и общем развитии.

