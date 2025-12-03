«О, Господи»: Путин услышал самое неожиданное желание ребенка на Новый год

Президент РФ Владимир Путин на всероссийской акции «Елка желаний» выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, сообщила пресс-служба Кремля. Пятилетний Тимур из ХМАО в своем письме попросил главу государства исполнить мечту — побывать сотрудником ДПС.
О, Господи. Несложное желание. Надеюсь, будет вести себя одинаково вежливо со всеми участниками [дорожного] движения, — сказал Путин, прочитав открытку.
Девятилетняя Тамара мечтает встретиться с космонавтами «Роскосмоса». Путин пообещал устроить это, заметив, что самим космонавтам будет приятно. Третье желание принадлежало семилетнему Игорю — мальчик попросил поездку в Калининград, чтобы увидеть заповедник «Музей Мирового океана».
Ранее Путин отметил, что молодые люди не должны откладывать рождение детей на потом. Президент подчеркнул, что отцовство и материнство является счастьем. Он также указал на важность помогать молодежи и с ней проходить через этот период жизни.
Глава государства до этого заявил, что почти 94% детей в России систематически занимаются спортом. При этом он подчеркнул, что главное, чего не покажет статистика, — это результат таких занятий, который положительно сказывается на здоровье ребенка, его учебе и общем развитии.