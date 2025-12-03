«О, Господи»: Путин услышал самое неожиданное желание ребенка на Новый год Путин пообещал пятилетнему Тимуру из ХМАО исполнить мечту стать инспектором ДПС

Президент РФ Владимир Путин на всероссийской акции «Елка желаний» выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, сообщила пресс-служба Кремля. Пятилетний Тимур из ХМАО в своем письме попросил главу государства исполнить мечту — побывать сотрудником ДПС.

О, Господи. Несложное желание. Надеюсь, будет вести себя одинаково вежливо со всеми участниками [дорожного] движения, — сказал Путин, прочитав открытку.

Девятилетняя Тамара мечтает встретиться с космонавтами «Роскосмоса». Путин пообещал устроить это, заметив, что самим космонавтам будет приятно. Третье желание принадлежало семилетнему Игорю — мальчик попросил поездку в Калининград, чтобы увидеть заповедник «Музей Мирового океана».

Ранее Путин отметил, что молодые люди не должны откладывать рождение детей на потом. Президент подчеркнул, что отцовство и материнство является счастьем. Он также указал на важность помогать молодежи и с ней проходить через этот период жизни.

Глава государства до этого заявил, что почти 94% детей в России систематически занимаются спортом. При этом он подчеркнул, что главное, чего не покажет статистика, — это результат таких занятий, который положительно сказывается на здоровье ребенка, его учебе и общем развитии.