Путин раскрыл, сколько детей в России занимается спортом

Почти 94% детей в России систематически занимаются спортом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. При этом он подчеркнул, что главное, чего не покажет статистика, — это результат таких занятий, который положительно сказывается на здоровье ребенка, его учебе и общем развитии, передает ТАСС.

Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90%, точнее — 93,8% даже. <…> Но эти цифры не отражают главного — результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие, — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что физическая культура и спорт являются неизменным путем достижения успеха. Говоря о важности вовлечения детей и подростков в спортивную среду, он подчеркнул, что ценности и ориентиры, которые человек получает в детстве, определяют всю его дальнейшую жизнь.

До этого, отвечая на вопрос юной фигуристки о потенциальном выборе спортивной дисциплины, Путин однозначно назвал самбо, дзюдо и классическую борьбу. Он пояснил, что всегда испытывал искреннюю привязанность к этим видам единоборств и получал от тренировок настоящее удовольствие.