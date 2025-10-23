Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 15:36

Путин дал молодежи совет насчет рождения детей

Путин призвал молодых россиян не откладывать рождение детей на потом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Молодые люди не должны откладывать рождение детей на потом, убежден президент России Владимир Путин. На заседании Совета по демографической и семейной политике глава государства заявил, что отцовство и материнство является счастьем.

Нам нужно доводить до людей, — это и так вроде бы понятно, а все-таки об этом нужно говорить вслух, — что отцовство и материнство — это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом, — подчеркнул он.

Президент отметил, что важно помогать молодежи и с ней проходить через этот период жизни. Путин указал, как молодые люди в России и за ее пределами часто откладывают рождение ребенка, думая, что пока следует сосредоточиться на других целях.

По его словам, впоследствии оказывается, что лучшее время для семьи безвозвратно упущено. Путин призвал сделать так, чтобы молодежь понимала, как можно вполне успешно совмещать родительские обязанности с учебой или стартом карьеры.

Ранее в Госдуме предложили давать работающим отцам больше выходных. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов выдвинул инициативу о праве таких родителей на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год.

