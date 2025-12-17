Коломойский раскрыл, пойдет ли Зеленский на выборы Коломойский заявил, что Зеленский не будет принимать участия в выборах

Украинский президент Владимир Зеленский не будет участвовать в будущих выборах главы государства, уверен украинский олигарх Игорь Коломойский. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», главный признак этого — отсутствие нового главы офиса президента. Ранее этот пост занимал Андрей Ермак.

Бизнесмен считает, что Зеленский уйдет вслед за ним. Коломойский полагает, что вероятность такого решения составляет 90%.

До этого олигарх заявил, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило публикацию пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, потому что стороны заключили «междусобойчик». Доказательством этому, по мнению бизнесмена, служит освобождение из-под стражи детективов бюро и их родственников.

Тем временем глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что проведение выборов или референдума на Украине невозможно без восстановления конституционного правопорядка и гарантий легитимности волеизъявления народа. По его словам, также в стране необходимо упразднить цензуру и другие репрессивные методы, применяемые киевскими властями.