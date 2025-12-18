«Кто ты такой»: игра Сафонова с «Фламенго» привела журналистов в восторг

В Actu Foot восхитились игрой Сафонова в финале с «Фламенго»

Журналисты французского издания Actu Foot высоко оценили игру голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка 2025 года. В противостоянии с бразильским «Фламенго» он отразил четыре удара.

Но кто ты такой, Матвей Сафонов?! Четыре сейва в этой серии пенальти!!! «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок! — написали в Actu Foot.

Отмечается, что основное время игры между «ПСЖ» и «Фламенго» завершилось со счетом 1:1. Затем парижане одержали победу в решающей серии одиннадцатиметровых ударов (2:1).

Выступление российского голкипера «ПСЖ» также похвалил легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Он подчеркнул, что Сафонов — очень талантливый вратарь.

Ранее Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетика». Это первое появление спортсменов из России и Украины в одном клубе из топ-5 лиг Европы, начиная с 2022 года.

