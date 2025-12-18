Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 10:23

«Кто ты такой»: игра Сафонова с «Фламенго» привела журналистов в восторг

В Actu Foot восхитились игрой Сафонова в финале с «Фламенго»

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Журналисты французского издания Actu Foot высоко оценили игру голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка 2025 года. В противостоянии с бразильским «Фламенго» он отразил четыре удара.

Но кто ты такой, Матвей Сафонов?! Четыре сейва в этой серии пенальти!!! «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок! — написали в Actu Foot.

Отмечается, что основное время игры между «ПСЖ» и «Фламенго» завершилось со счетом 1:1. Затем парижане одержали победу в решающей серии одиннадцатиметровых ударов (2:1).

Выступление российского голкипера «ПСЖ» также похвалил легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Он подчеркнул, что Сафонов — очень талантливый вратарь.

Ранее Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетика». Это первое появление спортсменов из России и Украины в одном клубе из топ-5 лиг Европы, начиная с 2022 года.

До этого стало известно, что сборную Аргентины по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2026. Причина кроется в коррупционном скандале в ассоциации футбола страны (AFA). При этом Аргентина является действующим чемпионом мира.

ПСЖ
Фламенго
футбол
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, как решение суда по делу Долиной повлияет на рынок
Сотрудников колонии в Приамурье наказали за побег заключенного
Мужчина расправился с матерью после общения с чат-ботом
Мужчина выжил после двух остановок сердца благодаря врачам
Верховный суд нашел ошибку в решениях нижестоящих инстанций по делу Долиной
ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 декабря: где сбои в РФ
Военный эксперт раскрыл особенности космического щита ЗРС С-500 «Прометей»
ЕС назвали препятствием для урегулирования конфликта на Украине
После продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом
Верховный суд раскрыл, сколько Долина отдала за поиск покупателя квартиры
Защита Фургала оспорит приговор в 25 лет
Власти США раскрыли ответственных за авиакатастрофу в Вашингтоне
Два рыбака ушли проверять жерлицы и не вернулись
Полковник раскрыл, какую уловку использовал мошенник в деле Долиной
Бельгия выдвинула Евросоюзу дерзкое требование по российским активам
Появились фото подарков для аккредитованных на линию с Путиным журналистов
Солнечное мандариновое желе: десерт для бабушек и дедушек
«Зловещее предупреждение»: речь Путина вызвала переполох в Великобритании
Мошенники нашли простую лазейку в законе о дропперах
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.