11 декабря 2025 в 01:09

Россиянин и украинец создали исторический момент в матче Лиги чемпионов

Россиянин Сафонов и украинец Забарный вышли на поле в составе ПСЖ в матче ЛЧ

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press
В матче Лиги чемпионов российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетико». Это первое появление спортсменов из России и Украины за один клуб из топ-5 лиг Европы начиная с 2022 года.

Сафонов отыграл весь матч, а Забарный вышел на замену в начале второго тайма. Последний раз подобный случай фиксировался два года назад, когда за итальянскую «Аталанту» выступали россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.

При этом в октябре портал Foot Parisien сообщил, что Сафонов может покинуть ПСЖ из-за желания получать больше игровой практики, а спортивный директор парижан Луис Кампос уже работает над трансфером. В качестве причин возможного ухода также отмечался геополитический фактор из-за перехода летом в команду Забарного.

Ранее стало известно, что 6 декабря российский вратарь впервые в сезоне появился в стартовом составе французского «Пари Сен-Жермен» и помог одержать парижанам разгромную победу со счетом 5:0. В прошлом сезоне его соперником итальянец Джанлуиджи Доннарумма — один из лучших вратарей мира, который впоследствии получил приз Льва Яшина.

