21 декабря 2025 в 00:03

Тренер сообщил подробности травмы Сафонова в матче за ПСЖ

Кафанов: кусок кости откололся у вратаря Сафонова во время серии пенальти

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил серьезную травму руки во время ключевого момента финального матча за Межконтинентальный кубок, сообщил ТАСС тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. По его словам, повреждение произошло, когда спортсмен отражал третий по счету пенальти от бразильского «Фламенго» в послематчевой серии.

Несмотря на полученный перелом, российский вратарь продолжил игру и совершил в общей сложности четыре сейва в серии одиннадцатиметровых, что в итоге принесло его команде победу со счетом 2:1 по пенальти. Сафонов, до последней минуты игравший с травмой, стал одним из главных героев триумфа ПСЖ.

У него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Матвей получил травму в момент, когда парировал третий пробитый пенальти. После победы в финале Межконтинентального кубка он находится в очень хорошем психологическом состоянии, оно не может быть плохим после такого матча, — сказал Кафанов.

По информации пресс-службы французского клуба, срок восстановления Сафонова составит от трех до четырех недель. Расписание игр благоприятствует восстановлению спортсмена, поскольку у «Пари Сен-Жермен» сейчас запланирован двухнедельный перерыв в официальных матчах.

До этого Сафонов попал на обложку французского издания L'Equipe. Футболист запечатлен с трофеем в руках, который он держит высоко над головой.

Матвей Сафонов
переломы
футбол
победы
