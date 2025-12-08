Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»

Шестого декабря российский вратарь Матвей Сафонов впервые в сезоне появился в стартовом составе французского «Пари Сен-Жермен» и помог одержать парижанам разгромную победу со счетом 5:0. Как он провел встречу, сколько матчей голкипер провел в запасе, останется ли Сафонов в ПСЖ — в материале NEWS.ru.

Как Сафонов провел встречу ПСЖ — «Ренн»

«Ренн» — знаковый соперник в карьере Сафонова. Против этого клуба состоялся дебют россиянина в Лиге чемпионов: в 2020 году Матвей помог «Краснодару» увезти с выезда одно очко — 1:1. В ответной встрече Сафонов отстоял на ноль, а «быки» выиграли со счетом 1:0. В прошлом сезоне россиянин дважды выходил в старте в матчах против «Ренна», и оба завершились победами парижан — 3:1 и 4:1. Хорошая игра против «Ренна» получилась для Сафонова и в этот раз.

В первом тайме своим суперсейвом Матвей положил начало первому голу ПСЖ. На 28-й минуте россиянин вытащил сложнейший мяч после удара нападающего «Ренна» Эстебана Леполя: несмотря на рикошет от защитника Пачо, мяч удалось отбить в штангу. Сразу после этого ПСЖ разогнал атаку, которую взятием ворот завершил грузин Хвича Кварацхелия. Также в первой половине Сафонов отразил непростой удар Валентена Ронжье. Больше «Ренн» в створ не попадал.

Помимо сейвов Сафонов запомнился уверенной игрой ногами. Его процент точных передач — 81%. Игру Матвея отметили не только болельщики ПСЖ, но и французские журналисты.

Сколько матчей Сафонов провел в запасе

В прошлом сезоне соперником Сафонова был итальянец Джанлуиджи Доннарумма — один из лучших вратарей мира, который впоследствии получил приз Льва Яшина. После его ухода в «Манчестер Сити» казалось, что Матвей будет появляться на поле чаще. Да и на смену Доннарумме был приобретен менее звездный Люка Шевалье из «Лилля» за рекордные для вратарей в чемпионате Франции €40 млн.

Последний матч Сафонов провел еще при итальянце — 24 мая в матче национального кубка против «Реймса» (3:0). Всего в составе ПСЖ Матвей выиграл трофеи в пяти соревнованиях: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА и Лига чемпионов — но участие принимал лишь в одном. Начиная с июня Матвей провел в запасе 28 встреч подряд, однако из-за повреждения Шевалье получил свой шанс спустя 196 дней.

Вратарь Люка Шевалье (ПСЖ) во время серии пенальти в матче финала Суперкубка УЕФА — 2025 Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press

На данный момент ПСЖ не лидирует в чемпионате Франции. В прошлом сезоне парижане захватили лидерство с первого тура и уверенно довели дело до конца, а в этом коллектив Луиса Энрике сталкивается с проблемами. Во многом — из-за Шевалье: он не смог выручить команду во встречах с «Марселем» и «Монако», а в играх с «Тулузой» и «Страсбургом» пропустил по три мяча. После 15 туров парижане с 33 очками идут вторыми, а лидирует «Ланс» — 34 балла.

Что говорили о Сафонове после матча

Французское издание L'Equipe в своем послематчевом обзоре похвалило Сафонова за проведенную встречу, назвав россиянина одним из главных победителей вечера.

«Сафонов давно ждал этого момента и полностью оправдал ожидания. Он уверенно действовал в игре ногами, избегал лишних рисков. Теперь он оказывает серьезное давление на Шевалье», — говорится в сообщении.

Болельщики также оставили массу восторженных комментариев после поединка. Большинство уверено, что, если Шевалье не вернется в состав, это не станет удивлением.

«Спасибо за все, Шевалье, но Сафонов определенно должен играть в стартовом составе».

«Сейв Сафонова начал голевую атаку! Наконец у нас есть вратарь, способный отражать удары».

«Шевалье с трибун наблюдает, как место в стартовом составе уплывает от него».

«Мне нравится Сафонов, а Шевалье и [Илья] Забарный могут катиться к черту».

«Сафонов — это русская стена!» — писали болельщики.

10 декабря ПСЖ сыграет против испанского «Атлетика» в Лиге чемпионов, а 13-го — с «Мецем» в национальном чемпионате. После такого перформанса многие могут не понять Энрике, если в воротах будет не Матвей.

Останется ли Сафонов в ПСЖ

По информации L'Equipe, в ПСЖ считают Сафонова игроком, который соответствует уровню клуба. Его продажа не планируется до конца года.

«Слухи о его уходе нелепы, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали его на пять лет», — заявили в клубе.

Матвей Сафонов на стадионе «Альянц Арена» Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

