Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси

22 ноября в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось очередное дерби всея Руси: «Спартак» принимал ЦСКА. Кто победил, какие уникальные достижения установили команды, что сказали тренеры после игры — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и ЦСКА сыграли в первом очном матче

Встречи «Спартака» и ЦСКА в этом сезоне не обходятся без рекордов. В первой очной игре, которая состоялась в начале октября на «ВЭБ Арене», армейцы вели со счетом 3:0 уже к 18-й минуте. Красно-белые пропустили так много в начале встречи впервые за почти 80 лет — последний раз подобное случалось в матче чемпионата СССР 1947 года против «Торпедо». «Спартак» смог забить сразу же после провального старта, а затем еще один — во второй половине, однако итоговый результат — 3:2 в пользу ЦСКА.

Кто стал автором победного гола в матче «Спартак» — ЦСКА

Традиционно матчи подобного масштаба сопровождаются красивыми перформансами от болельщиков. Фанаты красно-белых дождались отставки главного тренера Деяна Станковича. Как минимум до зимней паузы исполнять его обязанности будет воспитанник клуба Вадим Романов. В его поддержку в таком ответственном дебюте активные фанаты «Спартака» развернули красочный баннер.

И помогло. Первый опасный момент возник именно у спартаковцев. Игорь Дмитриев нашел в штрафной соперника передачей Манфреда Угальде. Первый удар костариканца был заблокирован, а второй, с неудобной левой ноги, попал в сетку ворот с внешней стороны. Через десять минут ответили и армейцы: Кирилл Глебов пяткой продлил передачу на Ивана Облякова, и вратарю «Спартака» Александру Максименко пришлось вступать в игру и выбивать мяч за пределы поля.

Именно угловой и решил исход этой встречи, правда, в другие ворота. Перед этим моментом Романов жестами попросил болельщиков «Спартака» поддержать команду. Будто он что-то предвидел. На 43-й минуте Эсекьель Барко решил закрутить мяч в ворота с угла поля, он проскочил мимо всех игроков, включая Игоря Акинфеева. Изначально автором гола признали именно аргентинца, но спустя некоторое время переписали на Дмитриева — именно он последним коснулся игрового снаряда в полете.

Игорь Дмитриев (Спартак) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Второй тайм начался с еще одного спасения Максименко после подачи в штрафную, но игра стала чуть больше похожа на смешанные единоборства — футбола стало значительно меньше. На 57-й минуте произошел очень спорный момент: хавбек «Спартака» Роман Зобнин пытался уйти от Игоря Дивеева и проникнуть в штрафную, однако защитник выставил ногу и отправил спартаковца на газон. Арбитр встречи Сергей Карасев указал на точку, но после четырехминутного разбирательства изменил свое решение и продолжил игру.

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор в беседе с «Матч ТВ» заявил, что считает защитника виноватым в этом эпизоде. Он отметил, что судья также пропустил фол в моменте, который случился перед этим.

«Для меня это однозначное нарушение правил на Зобнине. Спартаковец поймал Дивеева на замахе и собирался угрожать воротам. Игрок ЦСКА поймал соперника на бедро. То, что Дивеев коснулся мяча, ни о чем не говорит, потому что мяч продолжал движение. Зобнин продолжал контролировать мяч и мог забить гол. Но, справедливости ради, перед этим эпизодом был фол спартаковца Жедсона [Фернандеша] на [Родриго] Вильягре. Так что в итоге ничего страшного не вышло», — сказал Мор.

До конца встречи у «Спартака» было еще три момента. На 73-й минуте Жедсон не поверил в то, что заброс в штрафную на него дойдет, и не стал тянуться к мячу. На 87-й оборона ЦСКА не дала добраться до мяча Даниилу Денисову. Уже в самой концовке, на 100-й минуте, игроки обороны не позволили Маркиньосу замкнуть прострел в пустые ворота. Исправиться мог и Дивеев: в начале добавленного времени после того, как к нему отскочил мяч, защитник не смог поразить полупустые ворота «Спартака» и отправил его выше.

«Спартак» — ЦСКА Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Итоговый счет встречи — 1:0. Спартаковцы побеждают при почти полностью заполненных домашних трибунах (40 178 зрителей) и постепенно приближаются к тройке лидеров, а армейцы дают шанс «Краснодару» стать единоличным лидером чемпионата.

Какие уникальные достижения были установлены в матче «Спартак» — ЦСКА

Не самый простой стартовый матч для исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Романова, но специалист смог добиться положительного результата и стал первым, кто выиграл в своей дебютной игре с 2018 года. Тогда успешно начал свою работу Олег Кононов в матче против «Крыльев Советов» (3:1). После него в «Спартаке» сменилось шесть тренеров, и все они не побеждали в стартовых играх — Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль, Владимир Слишкович и Станкович.

Также в этом матче случился первый российский гол в исполнении красно-белых. После первого круга «Спартак» являлся единственной командой в лиге, в составе которой не отличались игроки из России. Все 24 мяча были забиты легионерами. Гол Дмитриева также стал для игрока первым за «Спартак» в рамках РПЛ — ранее он поражал ворота махачкалинского «Динамо» в Кубке России.

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что ему понравилась игра команды на этой встрече. Он также взял вину на себя за пропущенный гол и отметил, что у коллектива ограниченный состав.

«Ребята отдали все. Две команды провели матч, в котором не давали друг другу играть, решили все детали. За счет одной из них и выиграл „Спартак“, но мне понравилась наша игра. Гол с углового — моя зона ответственности. Обляков не должен был там находиться. Это моя вина. Уже несколько недель говорю, что мы на пределе. Надо продолжать работать. У нас ограниченный состав», — сказал Челестини.

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини и Иван Обляков Фото: Иван Водопьянов/РИА Новости

Все три поражения ЦСКА в РПЛ случились после пауз на матчи сборной. После игр с Иорданией и Катаром в сентябре армейцы уступили «Ростову» (0:1), в октябре после Ирана и Боливии — «Локомотиву» (0:3), сейчас после Перу и Чили — «Спартаку».

Также Челестини рассказал о степени повреждения Данила Кругового, которого заменили на 11-й минуте встречи.

«Круговой получил ушиб, удар. Ничего серьезного», — добавил специалист.

Романов на послематчевой пресс-конференции рассказал о том, что с уходом Станковича тренировочный процесс немного изменился. Он отметил, что команда взаимодействовала «плотно и честно».

«Было побольше теории, чем обычно. Сравнивать с подходом Станковича не буду, у каждого свое видение. У него было много идей: какие-то сработали, какие-то — нет. Это футбол. Времени менять что-то глобально у меня не было. Во втором тайме усилили прессинг — хотели играть так на протяжении всего матча, но в первой половине выглядели нервозно», — сказал Романов.

Также пресс-служба «Спартака» опубликовала его речь футболистам в раздевалке. Романов отметил, что красно-белые способны победить любого соперника.

«Я всегда говорил о том, что вы самые лучшие в чемпионате. Сегодня вы можете победить абсолютно любого соперника. И сегодня это получилось. Вы лучшие!» — сказал Романов.

