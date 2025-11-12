Чем известен заменивший Станковича новый тренер «Спартака» Вадим Романов

Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности тренера назначен Вадим Романов. Чем он известен, закрепится ли на новой должности?

Что известно об уходе Станковича из «Спартака», причины

Согласно обнародованной информации, Деян Станкович расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. В настоящее время столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, что не соответствует ожиданиям руководства клуба.

«На данный момент „Спартак“ находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

«Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу — серб возглавлял футбольный клуб с лета 2024 года. Сам тренер заявил, что был горд работать в стане красно-белых. Он назвал его главным клубом России.

Экс-президент московского футбольного клуба Андрей Червиченко считает, что увольнение Деяна Станковича назревало давно. Он выразил надежду на то, что красно-белым удалось найти достойную замену, которая займется командой.

«Увольнение не то что назревало, оно уже запоздало. Хорошо, что это произошло. А еще лучше, если увольнение состоялось не на эмоциях из-за того, что он там начудил в очередной раз в Грозном, а из-за того, что нашли ему замену. Если „Спартаку“ удалось найти человека, который сейчас в этих оставшихся матчах сможет посмотреть на команду в деле, увидеть, кто на что способен, какие есть игровые варианты, это хорошо. Три месяца смотреть на игроков на сборах — это, конечно, здорово. Но, мне кажется, можно с пользой использовать четыре оставшиеся игры. Дай бог, чтобы у „Спартака“ уже было решение», — сообщил собеседник.

Чем известен Романов, заменивший Станковича

Романов присоединился к тренерскому штабу «Спартака» во втором сезоне. Летом 2024 года Станкович пригласил его на работу в основную команду. В его тренерском коллективе было два ассистента: Ненад Сакич, который покинул клуб вместе со Станковичем, и Романов, который уже долгое время был частью структуры клуба до приезда сербских специалистов.

Романов — выпускник «Спартака». Он не смог закрепиться в основном составе команды. Спортсмен играл за дубль на позиции левого защитника, проведя 49 матчей и забив 7 голов.

После этого он перемещался между клубами второго и третьего дивизионов, играл за липецкий «Металлург», «Химки», московский «Краснознаменск», «Орел», «СКА-Энергию», а также за белорусский «Нафтан» из Новополоцка.

Завершив карьеру футболиста в 31 год, Романов вернулся в систему «Спартака» и с декабря 2014-го работал тренером в Академии «Спартака». С августа 2020-го по июнь 2021-го был главным тренером Академии после ухода Дмитрия Гунько. А затем два года тренировал молодежку «Спартака», пока его в свой штаб не позвал Станкович.

«По завершении игровой карьеры футболисты стоят перед выбором: одни становятся селекционерами, другие тренерами, третьи вообще уходят из футбола. Мне хотелось остаться в футболе, но важно было определить область, в которой смогу приносить максимальный результат. Сначала я пошел учиться на спортивного менеджера: изучал и скаутинг, и менеджмент, и маркетинг. Но со временем все больше убеждался, что хочу именно тренировать. И считаю, что угадал: я получаю от этой работы удовольствие и, надеюсь, полезен футболистам, с которыми работаю», — цитирует слова Романова портал sport24.

Как пишет издание, многие болельщики впервые узнали о Романове в апреле, когда он временно заменил дисквалифицированного Станковича в игре против «Акрона». «Спартак» сумел вырвать победу в гостях со счетом 3:2, несмотря на то что по ходу матча уступал 0:2.

«Романов вряд ли зацепится за кресло главного тренера — даже если улучшит результаты „Спартака“. Это фигура временная, но с большой вероятностью он войдет в штаб и следующего тренера. А кто им станет — догадаться невозможно, ведь „Спартак“», — говорится в материале sport24.

