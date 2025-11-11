Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича

Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака» по соглашению сторон, исполняющим обязанности вместо него был назначен Вадим Романов, сообщила пресс-служба клуба. На данный момент «Спартак» находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба.

Романов — воспитанник спартаковской школы. В 1997-1998 годах выступал за дубль красно-белых. Затем играл в различных клубах, включая «Химки», «Орел» и «СКА-Энергию», — сказано в заявлении «Спартака».

С 2015 года Романов работал в детско-юношеском футболе. С августа 2020 года занимал пост главного тренера спартаковской Академии. В качестве старшего тренера работал с командами 2009, 2000, 2001, 2003, 2004 годов рождения и неоднократно побеждал в зимнем и летнем первенствах Москвы. В штаб Станковича он вошел в 2024 году.

Ранее «Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу — серб возглавлял футбольный клуб с лета 2024 года. Сам Станкович заявил, что был горд работать в «Спартаке». Он назвал его главным клубом России и пожелал ему дальнейших побед.