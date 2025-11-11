Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 19:42

«Спартак» уволил Станковича

Станкович покинул пост главного тренера московского «Спартака»

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Деян Станкович покинул должность главного тренера «Спартака», сообщили в пресс-службе московского футбольного клуба. Там отметили, что руководству не нравится позиция «Спартака» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона 2024/25.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, — говорится в сообщении.

«Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу — серб возглавлял футбольный клуб с лета 2024 года. Сам Станкович заявил, что был горд работать в «Спартаке». Он назвал его главным клубом России.

«Спартак» — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть все получится. Желаю «Спартаку» побед! — сказал он.

Немногим ранее тренер Александр Григорян оценил поведение Деяна Станковича и его штаба в матче против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ. Специалист заявил, что они ведут себя как цыгане.

