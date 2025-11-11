Григорян сравнил тренерский штаб «Спартака» с цыганами

Тренер Александр Григорян оценил поведение возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича и его штаба в матче против «Ахмата» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В эфире «Коммент.Шоу» специалист заявил, что они ведут как цыгане.

Я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане. Мне это так неприятно было. Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане, — сказал Григорян.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) заявил, что не будет рассматривать эпизод с флеш-интервью Станковича. Инцидент произошел после завершения матча 15-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста о судействе, обвинив репортера в провокации и выразив свое недовольство в грубой форме. На текущий момент никто не направил в комитет по этике официального обращения с просьбой оценить поведение специалиста.

До этого сообщалось, что совет директоров столичного футбольного клуба по итогу заседания принял решение оставить Станковича на посту главного тренера. Он занимает эту должность с 1 июля 2024 года.