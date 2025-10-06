Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 17:41

Станкович сохранил пост главного тренера «Спартака»

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

Совет директоров «Спартака» по итогу заседания принял решение оставить Деяна Станковича на посту главного тренера ФК, передает «СЭ». Он занимает должность с 1 июля 2024 года.

Также на встрече представили нового гендиректора клуба Сергея Некрасова. Кроме того, участники заседания заслушали доклад спортивного директора Франсиса Кахигао. Он подробно рассказал о текущем положении дел в спортивном блоке и привел причины поражения в воскресном дерби с ЦСКА (2:3) в 11-м туре чемпионата России.

Ранее «СЭ» сообщал, что Станкович с большой долей вероятности может быть уволен с поста главного тренера на заседании совета директоров. Также Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на один месяц за нецензурные выражения в адрес арбитра. Это произошло во время матча ФК с «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:2.

При этом экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал судейство в матче клуба против ЦСКА. Российские арбитры не могут разобраться в эпизодах даже при помощи видеопросмотров, заявил он.

