«СЭ»: Станковича могут уволить из «Спартака» уже сегодня

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович с большой долей вероятности будет уволен, сообщает «Спорт-Экспресс». Решение может быть принято на совете директоров, который состоится сегодня, 6 октября.

В 11-м туре Российской премьер-лиги красно-белые в гостях уступили ЦСКА со счетом 2:3. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ-Арена». За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.

В составе победителей голами отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков, который реализовал пенальти. У спартаковцев отличились Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. Отмечается, что «Спартак» пропустил три мяча за 18 минут впервые с 1947 года. На перерыв на матчи сборных ЦСКА ушел лидером РПЛ (24 очка), «Спартак» — шестой (18 очков).

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Станковича на один месяц за нецензурные выражения в адрес арбитра. Это произошло во время матча «Динамо» и «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Станкович возглавил «Спартак» в июле 2024-го, подписав контракт на два сезона. В мае соглашение было продлено до 2027 года.