ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России

Футбольный клуб ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 3:2, сообщает корреспондент NEWS.ru. За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.

В составе победителей голами отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков, который реализовал пенальти. У спартаковцев отличились Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев покинул поле из-за травмы, его место на 61-й минуте занял Владислав Тороп.

Отмечается, что «Спартак» впервые в истории пропустил три мяча в первые 20 минут матча в чемпионате России. После этого красно-белые отыграли всего два мяча. Таким образом ЦСКА набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Спартак» с 18 очками располагается на пятой строчке. В следующем туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Ростов». Обе встречи запланированы на 18 октября.

Ранее стало известно о победе «Локомотива» в матче с «Динамо» 4 октября. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 5:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Данил Пруцев, Алексей Батраков, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко.

