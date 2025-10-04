«Локомотив» доказал свое право возглавлять таблицу в РПЛ «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3 в матче РПЛ

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоялась игра между футбольными клубами «Локомотив» и «Динамо». Матч завершился победой железнодорожников с итоговым счетом 5:3.

На домашней арене бело-голубых отличились пять футболистов гостевой команды: Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43-я, с пенальти), Николай Комличенко (68-я), Дмитрий Воробьев (82-я) и Александр Руденко (90+2). Со стороны динамовцев голы зафиксированы на счету Ивана Сергеева (23-я минута), Бителло (27-я) и Максима Осипенко (85-я, с одиннадцатиметрового).

Благодаря этой победе «Локомотив» сохранил статус непобежденной команды в текущем сезоне и поднялся на первую позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Динамо» с 15 очками расположилось на восьмой строчке чемпионата.

