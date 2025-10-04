Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 23:55

«Локомотив» доказал свое право возглавлять таблицу в РПЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3 в матче РПЛ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоялась игра между футбольными клубами «Локомотив» и «Динамо». Матч завершился победой железнодорожников с итоговым счетом 5:3.

На домашней арене бело-голубых отличились пять футболистов гостевой команды: Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43-я, с пенальти), Николай Комличенко (68-я), Дмитрий Воробьев (82-я) и Александр Руденко (90+2). Со стороны динамовцев голы зафиксированы на счету Ивана Сергеева (23-я минута), Бителло (27-я) и Максима Осипенко (85-я, с одиннадцатиметрового).

Благодаря этой победе «Локомотив» сохранил статус непобежденной команды в текущем сезоне и поднялся на первую позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Динамо» с 15 очками расположилось на восьмой строчке чемпионата.

Ранее главный тренер сборной России Валентин Гавва раскрыл нестандартную тактику, которая помогла команде завоевать золото. По его словам, перед матчами футболисты психологически воздействовали на соперников, заявляя о намерении уступить первые мячи, но при этом начинали доминировать с первых минут игры.

Локомотив
Динамо
РПЛ
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мисс Россия-2025 рассказала, на что потратит выигрышные деньги
Герой труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске
Мисс Россия — 2025: самые яркие фото главных красавиц страны
Вооруженная женщина атаковала полицейский патруль в Чикаго
Экс-жена Никиты Преснякова показала подтянутую фигуру на пикантном снимке
Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр»
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»
В Ереване сообщили, что договор с Баку не затрагивает военных России
Не вышла замуж за Ди Каприо, страдала от РПП: необычные факты об Уинслет
«Локомотив» доказал свое право возглавлять таблицу в РПЛ
В Запорожье прогремела серия взрывов
Вучич заявил, что в НАТО готовятся к войне
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино
Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения
Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
Нетаньяху сообщил, сколько дней Израиль даст на переговоры по Газе
Раскрыто число жертв при обстреле ВСУ Макеевки
Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью
В Тбилиси возбудили уголовное дело по четырем статьям из-за беспорядков
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.