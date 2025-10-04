Сборная России по футболу хитростью взяла золото на Играх стран СНГ Тренер Гавва: сборная России по футболу победила на Играх СНГ благодаря уловкам

Футболисты сборной России взяли золото на Играх стран СНГ в Азербайджане, поскольку используют нестандартную тактику, рассказал NEWS.ru главный тренер команды Валентин Гавва. По его словам, перед матчами игроки заявляют соперникам, что сначала пропустят один-два мяча, а потом начнут играть всерьез — но на деле доминируют с первых минут.

Да, мы специально выходим, говорим соперникам, что сейчас мы пропустим один [мяч], может быть, два, а потом начнем уже играть после форы. Но это, конечно, не так, — объяснил Гавва.

Тренер подчеркнул, что команда играла уверенно, но юным футболистам пока не хватает точности в завершающей стадии. Команда рада, что ей удавалось забивать в концовках матчей и успешно доводить игры до победы, добавил он.

Ранее тренер женской юношеской и молодежной сборных России по волейболу Александр Кариков объяснил, что на успех в женском спорте влияет множество факторов. По его словам, в первую очередь важным фактором является здоровье. Также немаловажным фактором является собственный выбор девочек-спортсменок.