03 октября 2025 в 17:23

Тренер юных волейболистов из России раскрыл факторы успеха в женском спорте

Тренер Кариков: на успех в женском спорте влияют здоровье и тренерский состав

На успех в женском спорте влияет множество факторов, заявил NEWS.ru тренер женской юношеской и молодежной сборной России по волейболу Александр Кариков. По его словам, в первую очередь важным фактором является здоровье.

Масса обстоятельств. Первое, конечно, здоровье. Всякое может быть. Второе — в какие они руки тренерские попадут. Третье — в какой они попадут клуб, — сказал Кариков.

Также немаловажным фактором является собственный выбор девочек-спортсменок. По словам тренера, они могут вовсе оставить занятие волейболом в силу различных жизненных обстоятельств, в частности любовных.

Поэтому говорить то, что будет где-то хотя бы даже через три года, ну это очень сложно. Тем более у девочек, — заключил Кариков.

Ранее капитан российской юношеской сборной U-15 по футболу Егор Шилкин поделился впечатлениями от Игр стран СНГ. В комментарии для NEWS.ru после победного матча против Узбекистана, где россияне выиграли со счетом 2:1, спортсмен сообщил, что вся команда проявила волю и характер для этого.
