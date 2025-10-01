Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:30

Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ

Капитан российской юношеской сборной пообещал взять золото на Играх стран СНГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан российской юношеской сборной U-15 по футболу Егор Шилкин поделился впечатлениями от Игр стран СНГ. В комментарии для NEWS.ru после победного матча против Узбекистана, где россияне выиграли со счетом 2:1, спортсмен сообщил, что вся команда проявила волю и характер для этого.

Во время перерыва тренер юниоров Валентин Гавва впервые устроил команде «нагоняй», после чего игроки перестроились. По словам Шилкина, тот потребовал от игроков показать противнику все, на что они способны. После этого футболисты вырвали у команды Узбекистана победу.

Шилкин высоко оценил организацию Игр стран СНГ и сообщил, что его команду вкусно и качественно кормят. Футболист отказался давать точные прогнозы по поводу победы его команды в предстоящем матче против сборной Азербайджана, но пообещал, что они сделают все возможное для победы.

Мы постараемся сделать все для того, чтобы забрать золото, — сказал Шилкин.

Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В футбольном турнире участвуют российские футболисты в возрасте до 15 лет под руководством тренера Валентина Гаввы. Стыковые матчи за 5-е и 3-е места пройдут 3 октября. Финал турнира состоится 4 октября.

Ранее капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин заявил, что был горд услышать гимн родной страны на Играх. Он заявил, что на соревнованиях царит отличная атмосфера, а российских спортсменов разместили в отелях, где все «на высшем уровне».

Узбекистан
футбол
юниоры
российская сборная
видео
Азербайджан
Дарья Тааль
Д. Тааль
Сергей Петров
С. Петров
