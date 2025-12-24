Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана

Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана

Четыре рейса из России ушли на запасной аэродром в Самарканд из-за тумана, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Уточняется, что такая ситуация наблюдалась в аэропортах Бухары, Ургенча и Термеза.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана Международный аэропорт Самарканд принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома, — сказано в публикации.

В частности, по данным пресс-службы, посадку в Самарканде совершили рейсы HY9608 и SU1876, следовавшие по маршруту Москва — Бухара; рейс HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч и рейс A47055 Москва — Термез и другие.

