24 декабря 2025 в 08:02

Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре рейса из России ушли на запасной аэродром в Самарканд из-за тумана, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Уточняется, что такая ситуация наблюдалась в аэропортах Бухары, Ургенча и Термеза.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана Международный аэропорт Самарканд принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома, — сказано в публикации.

В частности, по данным пресс-службы, посадку в Самарканде совершили рейсы HY9608 и SU1876, следовавшие по маршруту Москва — Бухара; рейс HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч и рейс A47055 Москва — Термез и другие.

Ранее бизнес-джет разбился вблизи международного аэропорта города Толука (штат Мехико, Мексика). Борт вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек.

До этого в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум образовались длинные очереди на паспортном контроле из-за поиска камбоджийских шпионов и иностранных наемников, рассказала россиянка Полина. По ее словам, без обратных билетов могут не впустить в страну.

Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана
