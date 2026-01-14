Звонок в полицию из-за похищения Мадуро обошелся жителю Узбекистана в $100 Житель Узбекистана оштрафован за жалобу на Трампа из-за похищения Мадуро

Гражданина Узбекистана оштрафовали за заведомо ложное обращение в полицию Ташкента, передает UzNews.uz со ссылкой на решение Бектемирского районного суда по уголовным делам. Он заявил, что президент США Дональд Трамп похитил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а сам звонивший якобы проживает в Белом доме.

Согласно материалам дела, мужчина позвонил по номеру 102 в состоянии алкогольного опьянения. Это посчитали нарушением общественного порядка. При этом он проигнорировал требования полицейских явиться в отделение.

В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что из-за опьянения не отдавал себе отчета в возможных последствиях своих действий, а также не помнит деталей звонка. В итоге его оштрафовали на 1,23 млн сумов (около $100 или 7885 рублей).

Ранее издание New York Post сообщило, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы. По словам источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.