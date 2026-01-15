Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 19:31

Обнаружено, кто стоял за убийством Татарского и покушением на Прилепина

ТАСС: убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один агент СБУ

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на писателя Захара Прилепина организовал один сотрудник СБУ, сообщает ТАСС. На него вывел исполнитель покушения на Прилепина Александр Пермяков, о чем указано в тексте решения Верховного суда РФ.

В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство. Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием удалось установить, что денежные средства ему переводило то же лицо, которое переводило деньги [убийце Татарского Дарье] Треповой, которая была ранее осуждена за совершение террористического акта, — говорится в сообщении.

Теракт, в результате которого погиб Татарский и пострадали еще 52 человека, был совершен в кафе на Университетской набережной в апреле 2023 года. Трепова по заданию украинских спецслужб принесла на выступление военкора статуэтку со взрывчаткой. В январе прошлого года ее приговорили к 27 годам колонии, ее сообщника Касинцева — к одному году девяти месяцам за укрывательство преступницы после теракта.

Ранее об агрессии Треповой рассказала бывшая заключенная Евгения Хасис, отбывавшая срок вместе с ней. Хасис также сообщила, что за подобные нарушения Трепову неоднократно отправляли в штрафной изолятор.

Россия
Захар Прилепин
Дарья Трепова
Владлен Татарский
