18 февраля 2026 в 15:59

Осужденная за теракт Трепова попросила отправить ее к стоматологу

Дарья Трепова Дарья Трепова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дарья Трепова, приговоренная к 27 годам лишения свободы за теракт, пожаловалась на резкую зубную боль, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на ее адвоката. Девушка попросила отправить ее к стоматологу. Трепову признали виновной в теракте, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

По данным источников, супруг осужденной Дмитрий Рылов утверждает, что в середине осени девушка уже в четвертый раз попала в штрафной изолятор. Сам он связал это с недавним интервью Треповой для СМИ. Рылов полагает, что здоровье его супруги могло ухудшиться из-за длительного нахождения в изоляторе. По его словам, в общей сложности Трепова пробыла там 54 дня.

Покушение на Татарского произошло в апреле 2023 года в кафе Санкт-Петербурга, где он проводил встречу с читателями. В заведении взорвалась статуэтка, которую Трепова передала военкорам. Татарский погиб на месте, десятки были ранены.

В конце января Трепова дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1». Она призналась, что понимала, что ее действия могут обернуться большим тюремным сроком. Девушка добавила, что была готова к этому.

