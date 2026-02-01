Осужденная за теракт Трепова знала о последствиях своих действий Трепова заявила, что была готова к тюрьме

Осужденная на 27 лет за теракт, который привел к гибели военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Трепова заявила, что понимала, что ее действия могут обернуться большим тюремным сроком. Она добавила, что была готова к этому.

Я говорила Роману (куратору. — NEWS.ru): «Меня из-за вашей затеи в тюрьму посадят». Но в целом я прекрасно понимала, что это может обернуться очень большим сроком. И почему-то была на это готова, не знаю почему, — сказала она.

Она заявила, что сначала ей «было очень интересно во всем этом участвовать». Уже после взрыва она поняла, что ее жизнь на этом закончена. После этого, по ее словам, у нее пару дней была истерика.

Теракт, в результате которого погиб Татарский и пострадали еще 52 человека, был совершен в кафе на Университетской набережной в апреле 2023 года. Трепова по заданию украинских спецслужб принесла на выступление военкора статуэтку со взрывчаткой. В январе прошлого года ее приговорили к 27 годам колонии, ее сообщника Касинцева — к одному году девяти месяцам за укрывательство преступницы после теракта.

Осужденная отбывает наказание в ИК в Мордовии. Ранее она оказалась в штрафном изоляторе за нарушение порядка. Во ФСИН опровергли информацию, что Трепова проявляет агрессию.