09 декабря 2025 в 20:42

Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии

Бывшая заключенная Хасис: Трепова в колонии дерется и попадает в ШИЗО

Дарья Трепова Дарья Трепова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Осужденная за убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова в колонии демонстрирует агрессивное поведение и участвует в конфликтах, рассказала в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак бывшая заключенная Евгения Хасис, отбывавшая срок вместе с ней. Хасис также сообщила, что за подобные нарушения Трепову неоднократно отправляли в штрафной изолятор.

Она вела себя очень по-разному. Сначала она начинает играть роль такой девочки, которая такая вегетарианка, любит кошечек, таких всех пушистиков. И в то же время у нее возникает ситуация, ее закрывают в штрафной изолятор за лютую драку, — сказала Хасис.

Ранее стало известно, что Трепова не направила кассационную жалобу на приговор в Верховный суд России. После апелляционного рассмотрения осужденная изъявляла намерение обжаловать вердикт в кассационном порядке, но, согласно документам, установленный для этого срок завершился.

Кроме того, пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга сообщила, что начальника одного из исправительных учреждений города Павла Михайлова заключили под домашний арест по уголовному делу о коррупции. Вместе с подчиненными он организовал схему вымогательства денежных средств у лиц, находящихся в местах лишения свободы.

