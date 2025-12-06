ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 14:36

Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев

Начальника колонии в Петербурге посадили под домашний арест за взятки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Начальника исправительного учреждения в Санкт-Петербурге Павла Михайлова поместили под домашний арест по делу о коррупции, передает пресс-служба городских судов в Telegram-канале. Он совместно с сотрудниками организовал схему вымогательства денег у заключенных.

К «работе» он привлек авторитетного осужденного за организацию заказных убийств. Он действовал как посредник: выбирал, с кого требовать взятки, и объяснял необходимость платить. Взамен заключенные получали доступ к запрещенным благам — мобильным телефонам, особому питанию и смягчению режимных требований. В результате фигуранты уголовного дела получили не менее 443 478 рублей.

Ранее суд приговорил бывшего председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева к шести годам колонии. Его признали виновным в растрате и мошенничестве в период работы главой Арзамасского приборостроительного завода. Также его оштрафовали на 1,8 млн рублей.

До этого в Калининграде был вынесен приговор бывшему депутату местного Законодательного собрания Ивану Грибову. Его признали виновным в даче взяток сотруднику прокуратуры и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

