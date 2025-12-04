Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:14

Бывшего высокопоставленного чиновника посадили и оштрафовали за растрату

Экс-спикер гордумы Нижнего Новгорода Лавричев приговорен к шести годам колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд приговорил бывшего председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева к шести годам колонии, сообщили ТАСС в прокуратуре. Его признали виновным в растрате и мошенничестве в период работы главой Арзамасского приборостроительного завода. Также его оштрафовали на 1,8 млн рублей.

Суд назначил Лавричеву наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 1,8 млн рублей, — сказали в прокуратуре.

Ранее экс-руководитель территориального подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к 4,5 года лишения свободы за получение взятки. Ее также признали виновной в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Дополнительно суд обязал бывшую чиновницу выплатить штраф в размере 1,9 млн рублей и запретил ей занимать государственные и муниципальные должности на срок три года.

До этого в Калининграде был вынесен приговор бывшему депутату местного Законодательного собрания Ивану Грибову. Его признали виновным в даче взяток сотруднику прокуратуры и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

