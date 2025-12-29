Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду

Шахматистка Александра Горячкина получила бесценный опыт в рамках турнира «Шахматные звезды» и продемонстрировала приобретенные навыки в рамках чемпионата мира по рапиду, заявил гроссмейстер Сергей Карякин. В разговоре с NEWS.ru он поздравил спортсменку и отметил ее успехи.

Горячкиной сильно помогает турнир «Шахматные звезды», в котором она играет против сильнейших шахматистов мира и получает бесценный опыт. По-моему, она не пропустила ни одного турнира. Этот опыт сказался. Я искренне ее поздравляю, — рассказал Карякин.

По словам гроссмейстера, он также желает ей успехов в блице. Карякин подчеркнул, что продолжит следить за играми и болеть за российских спортсменов.

Я искренне ее поздравляю. Желаю ей также здорово выступить в блице. Буду болеть за наших спортсменов, — заключил Карякин.

Ранее Горячкина впервые за свою карьеру стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Она одержала победу над китаянкой Чжу Цзиньэр.